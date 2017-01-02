Дети провалились под лед

Обнаружить одного из ребят пока не удалось

Владивосток, понедельник, 02 января , РИА Vladnews.

30 декабря в 13 часо 50 минут в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Камчатскому краю поступило сообщение о поиске 12-ти летнего ребёнка в селе Пахачи Олюторского муниципального района, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ДВРЦ МЧС России. Мальчик провалился под лёд на припае льда Олюторского залива.

При уточнении данных выяснилось, что подросток вместе со своими двумя друзьями 2006 года рождения, несмотря на предупреждения взрослых, играл на припае льда. В определенный момент лед треснул, и двое детей провалились в образовавшуюся полынью. Их товарищ побежал за помощью. Подоспевшие местные жители смогли вытащить одного из детей из воды. Второго подростка им так и не удалось обнаружить.

Поиски были организованы работниками пожарного поста, местными жителями, представителями местной администрации и отдела УМВД.

За прошедшие сутки поисковые мероприятия проводились сводной группой от администрации населенного пункта Пахачи, пожарного поста и волонтёров из числа местного населения. Обследован 1 км прибрежной полосы, обнаружить пропавшего ребёнка не удалось. Всего с нарастающим итогом обследовано 3 км прибрежной полосы в черте населенного пункта села Пахачи, поиск результатов не дал.