Полиция проводит проверку по факту ДТП со смертельным исходом в Приморье 22:02, 02 января Полиция проводит проверку по факту ДТП со смертельным исходом в Приморье (Фото)
Автомобиль такси сбил пешехода в Приморье 21:12, 02 января Автомобиль такси сбил пешехода в Приморье (Фото)
Курьёзный случай рассмешил жителей Приморья 20:01, 02 января Курьёзный случай рассмешил жителей Приморья (Видео)
Новостная лента
Январь, 02 понедельник
23:35
Адвокаты главы Владивостока обжалуют его арест в Верховном суде Эксклюзив
23:35
Чем запомнится приморцам уходящий год? Эксклюзив
23:35
Приморье-2016: Год политических скандалов и тигров Эксклюзив
23:15
Дети провалились под лед
22:02
Полиция проводит проверку по факту ДТП со смертельным исходом в Приморье Фото
21:12
Автомобиль такси сбил пешехода в Приморье Фото
20:01
Курьёзный случай рассмешил жителей Приморья Видео
19:06
Неизвестные "изуродовали" автомобиль во Владивостоке Видео
18:08
Владивостокцев ждут насыщенные праздничные дни
17:01
ДТП унесло жизнь одного из участников аварии Фото
16:25
Массовое ДТП произошло в Приморье Фото и Видео
15:49
Приморцы не стесняются заниматься сексом на улице Видео
15:21
В Новогоднюю ночь в России задействовалось 76 400 сотрудников полиции
15:01
Водитель такси проиграл в схватке с поездом Фото
14:47
По Приморью гуляет медвежонок Видео
14:25
За прошедшие сутки в Приморье произошло 24 пожара
14:04
Приморские подростки пойманы за поджогом мусорных баков Видео
13:45
Приморский Океанариум снова закрыт
13:21
Приморский автомобиль загорелся по пути на "горнолыжный курорт" Фото и Видео
13:02
Самые значимые события для Приморья
12:23
Петарда угодила мужчине в голову Фото
12:02
Автомобиль ДПС лишился колес в канун Нового года Фото
11:33
​Начните год с "Синей птицы" Фото
11:02
Приморцы сделали новогодний подарок Сереге Питерскому Фото
10:28
В Приморье сгорел автомобиль Видео
10:20
В начале января в Приморье сохранится спокойная погода
10:01
Приморский школьник угнал автомобиль родителей и попал в серьезное ДТП Фото
09:33
Во Владивостоке состоялся "Забег по-домашнему"
09:02
Гороскоп на 2 января
08:06
Владивостокцев ждет большой культурный квест
07:15
Приморцы заблудились в лесу в новогоднюю ночь
06:01
Все гороскопы на 2017 год
05:01
35 тысяч приморцев нашли работу в прошлом году
Верите ли вы в новогодние приметы?

Электронные версии
4061 (197) от 28 декабря 2016 Электронная версия газеты Владивосток
Встречаем важную птицу
«Почтенное общество» и еще 16 команд сразятся за Кубок главы Владивостока
За паспортом – после праздников
В новогоднюю ночь с легким морозцем
Отсутствие материалов дела у обвинения не помешало суду оставить Игоря Пушкарева под стражей
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Происшествия

Дети провалились под лед

Обнаружить одного из ребят пока не удалось
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, понедельник, 02 января , РИА Vladnews.

30 декабря в 13 часо 50 минут в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Камчатскому краю поступило сообщение о поиске 12-ти летнего ребёнка в селе Пахачи Олюторского муниципального района, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ДВРЦ МЧС России. Мальчик провалился под лёд на припае льда Олюторского залива.

При уточнении данных выяснилось, что подросток вместе со своими двумя друзьями 2006 года рождения, несмотря на предупреждения взрослых, играл на припае льда. В определенный момент лед треснул, и двое детей провалились в образовавшуюся полынью. Их товарищ побежал за помощью. Подоспевшие местные жители смогли вытащить одного из детей из воды. Второго подростка им так и не удалось обнаружить.

Поиски были организованы работниками пожарного поста, местными жителями, представителями местной администрации и отдела УМВД.

За прошедшие сутки поисковые мероприятия проводились сводной группой от администрации населенного пункта Пахачи, пожарного поста и волонтёров из числа местного населения. Обследован 1 км прибрежной полосы, обнаружить пропавшего ребёнка не удалось. Всего с нарастающим итогом обследовано 3 км прибрежной полосы в черте населенного пункта села Пахачи, поиск результатов не дал.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Автомобиль такси сбил пешехода в Приморье
21:12, 02 января 2017 Автомобиль такси сбил пешехода в Приморье

Мужчина жив

Неизвестные
19:06, 02 января 2017 Неизвестные "изуродовали" автомобиль во Владивостоке

Транспорт одиноко стоит в районе остановки Авангард

ДТП унесло жизнь одного из участников аварии
17:01, 02 января 2017 ДТП унесло жизнь одного из участников аварии

Второй водитель получил серьезные травмы

Массовое ДТП произошло в Приморье
16:25, 02 января 2017 Массовое ДТП произошло в Приморье

Обстоятельства случившегося выясняются

Водитель такси проиграл в схватке с поездом
15:01, 02 января 2017 Водитель такси проиграл в схватке с поездом

Есть пострадавшие

За прошедшие сутки в Приморье произошло 24 пожара
14:25, 02 января 2017 За прошедшие сутки в Приморье произошло 24 пожара

В регионе ликвидировано 66 возгораний

Приморский автомобиль загорелся по пути на
13:21, 02 января 2017 Приморский автомобиль загорелся по пути на "горнолыжный курорт"

Новый 2017 год начался не для всех хорошо