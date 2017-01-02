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За прошедшие сутки в Приморье произошло 24 пожара

В регионе ликвидировано 66 возгораний
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 02 января , РИА Vladnews.

В период с 1 по 2 января в Приморье ликвидировано более 20 возгораний, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВРЦ МЧС России.

По оперативной информации источника, За прошедшие сутки в населенных пунктах на территории Дальневосточного региона огнеборцами ликвидировано 66 пожаров, из них в жилом секторе – 48. Наибольшее количество пожаров произошло в Приморском крае – 24 пожара.

За прошедшие сутки при пожарах в регионе спасено 7 человек.

Для ликвидации возгораний и пожаров в регионе привлекались 900 человек и 222 единицы техники.

По данным спутникового мониторинга Владивостокского филиала ФГБУ НЦУКС по состоянию на 7 часов утра на территории Приморского края тепловых аномалий не выявлено. 

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