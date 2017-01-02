Курьёзный случай рассмешил жителей Приморья

Жители Уссурийска позабавили пользователей Instagram

Владивосток, понедельник, 02 января , РИА Vladnews.

Приморцы выгуливают пони из окна автомобиля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на блог Марка Чернослива.

Инцидент произошел в городе Уссурийск в районе улицы Ленина. В объектив камеры очевидца попал довольно смешной момент: неизвестные на автомобиле "выгуливали" пони из окна транспортного средства. Авто двигалось на "аварийках", а рядом, не торопясь, бежало животное.

Случившееся сразу же вызвало массу комментариев со стороны пользователей популярной соцсети. Некоторые осмелились предположить, что за рулем транспортного средства находится цыган. Других картина не удивила и они обосновали это тем, что живут в России. Многие также проявили жалость по отношению к пони.