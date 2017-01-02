Приморский Океанариум снова закрыт

Работа океанариума возобновится с 3 января

Владивосток, понедельник, 02 января , РИА Vladnews.

1 и 2 января Приморский Океанариум закрыт, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу учреждения. Остальные дни новогодних каникул он работает в обычном режиме, с 10 до 20 часов.

Также изменения коснулись и среды, 4 января. Вместо уже ставших традицией открытых уроков для школьников учреждение будет принимать организованные группы. Первые после новогодних праздников уроки состоятся 11 января.

Стоит отметить, что каждый понедельник в Приморском Океанариуме - выходной.

Поскольку 50-процентная льгота для пенсионеров предоставляется только в будни, в новогодние праздники воспользоваться этой скидкой нельзя. Остальные льготы действуют.

До океанариума можно доехать городскими маршрутными автобусами № № 15, 63, 74, 76, 77. От входной зоны до кассового павильона с двадцатиминутным интервалом курсирует бесплатный автобус.