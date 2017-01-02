Транспорт одиноко стоит в районе остановки Авангард

Владивосток, понедельник, 02 января , РИА Vladnews.

Злоумышленники разбили автомобиль, сообщает РИА VladNews со ссылкой на @dpskontrol_125rus.

Инцидент произошел в городе Владивосток. По сообщению от очевидцев, в районе остановки Авангард стоит автомобиль с выбитыми стеклами. Внутри авто отсутствует магнитола, а также жестоко вырваны элементы панели. Примечательно, что само транспортное средство по-новогоднему украшено: мишура на зеркалах бокового видения, тематические наклейки на заднем стекле и по всем кузову. Кроме того, автомобиль получил еще и внешние повреждения в виде сильной деформации передней части транспорта.

Кому принадлежит данный горе-автомобиль и при каких обстоятельствах он был так "изуродован" - предстоит разобраться специалистам.