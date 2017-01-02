ДТП унесло жизнь одного из участников аварии

Второй водитель получил серьезные травмы

Владивосток, понедельник, 02 января , РИА Vladnews.

В Хабаровске произошло серьезное ДТП, сообщает РИА VladNews со ссылкой на @dtp_khv.

Инцидент произошел в районе арены "Ерофей". По предварительным данным, оба участника аварии - военные. Как произошло ДТП - предстоит разобраться сотрудникам полиции. По предварительной информации, один из водителей не справился с управлением своего транспортного средства и совершил столкновение со вторым автомобилем, участником движения. В результате столкновения двух транспортных средств, одно из которых - Toyota Axio, пассажир одного автомобиля от полученных травм скончался на месте. Еще три участника аварии получили травмы в виде ушибов,у одного из них тупая травма живота.

По предварительной информации - все участники движения трезвые. По словам знакомых и очевидцев, причиной ДТП также мог стать тот факт, что водитель одного из автомобилей торопился на работу, в результате чего и произошло столкновение.