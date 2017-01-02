В Новогоднюю ночь в России задействовалось 76 400 сотрудников полиции

Прошло более 18 000 новогодних мероприятий

Владивосток, понедельник, 02 января , РИА Vladnews.

В ночь на 1 января 2017 года на территории Российской Федерации состоялось свыше 18 000 новогодних праздничных мероприятий, в которых приняло участие более 7 миллионов человек, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России.

В целом по стране в обеспечении общественного порядка задействовалось 76 400 сотрудников органов внутренних дел, 10700 сотрудников и военнослужащих Росгвардии, 4500 сотрудников частных охранных организаций, 13000 членов народных дружин и 4500 представителей казачества.

Общественный порядок и безопасность обеспечены в полном объеме, серьезных нарушений не зарегистрировано. Полицейские продолжают нести службу в местах проведения новогодних праздников.