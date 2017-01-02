Владивостокцы не стесняются заниматься сексом на улице

Утро первого января удалось

Владивосток, понедельник, 02 января , РИА Vladnews.

Владивостокцы не стесняются никого, сообщает РИА VladNews со ссылкой на @dps_vl.

Инцидент произошел в одном из районов города. В объектив камеры очевидца попала молодая пара, которая занималась оральным сексом на заледенелой земле. Девушка и парень занимались своим делом, не замечая никого. Курьёзный случай получил массу откликов в популярном интернет сообществе. Многие с юмором отнеслись к случившемуся: «Она же замерзла, а он ее согревает», - написали подписчики паблика.

Некотрые вспомнили аналогичный случай, произошедший в одном из популярном баре Владивостока. Также нашлись и те, кто оскорбил бессовестных владивостокцев.