Водитель такси проиграл в схватке с поездом

Есть пострадавшие

Владивосток, понедельник, 02 января , РИА Vladnews.

Автомобиль такси столкнулся с поездом, сообщает РИА VladNews со ссылкой на @dpscontrol.

Инцидент произошел в городе Благовещенск, Моховая падь. По предварительной информации, водитель такси решил проскочить через ж\д переезд, но не успел. Поезд протаранил легковушку в правый бок. Автомобиль получил сильные механические повреждения. В момент происшествия в транспортном средстве находился пассажир такси, который получил травмы.

В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться сотрудникам ДПС.