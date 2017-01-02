Приморские подростки пойманы за поджогом мусорных баков

Возмездие настигло нарушителей моментально

Владивосток, понедельник, 02 января , РИА Vladnews.

Приморские школьники решили поджечь хлам возле мусорных баков, но тут же были наказаны, сообщает РИА VladNews со ссылкой на @dpscontro.

Инцидент произошел в городе Большой Камень. Очевидец заметил, как два школьника подожгли картонные коробки с мусором, которые находились возле мусорных баков. После того, как подростки уже развели огонь, мужчина незамедлительно направился в сторону происшествия и решил наказать малолетних нарушителей. Он заставил их тушить возгорание подручными средствами. Вокруг места происшествия находился только снег, которым и пришлось тушить огонь.

Сколько времени заняла данная процедура - неизвестно. Но, судя по всему, в будущем ребятам больше не захочется совершать такие опрометчивые поступки.