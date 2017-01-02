Петарда угодила мужчине в голову

По предварительной информации, хабаровчанин погиб

Владивосток, понедельник, 02 января , РИА Vladnews.

Несчастный случай унес жизнь хабаровчанина, сообщает РИА VladNews со ссылкой на @27dps.

Инцидент произошел в городе Хабаровск, Индустриальный район. По словам очевидцев, мужчина погиб от несоблюдения техники безопасности при использовании новогодних петард. Судя по всему, снаряд попал мужчине в глаз. От полученных травм, хабаровчанин скончался на месте.

Еще один житель Хабаровска рассказал, что стал жертвой пиротехники. Неизвестный, который решил запустить салют в небо, неправильно установил пиротехнику. Пострадавший еще не успел сообщить ему об этом, как снаряд уже угодил мужчине в область печени. В момент удара молодой человек был одет в толстый пуховик, который, возможно и спас его от более серьезных последствий. По его словам, одежду прорвало насквозь, на теле остался большой синяк. После инцидента неизвестный поспешил скрыться в неизвестном направлении.