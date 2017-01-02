Приморцы сделали новогодний подарок Сереге Питерскому

Теперь знаменитый путешественник выглядит ухоженно

Владивосток, понедельник, 02 января , РИА Vladnews.

Благодаря приморцам, известный путешественник Серега Питерский обрел приличный внешний вид, сообщает РИА VladNews со ссылкой на страницу Сереги в инстаграме.

По данным блога, который ведут неравнодушные приморцы, стало известно, что Новый год Серега Питерский встретил в селе Агзу, Тернейский район. Местные жители сделали путешественнику подарок: Сереге подобрали новую чистую и теплую одежду, а также уговорили подстричься и побриться. Судя по комментариям встречающихся на серегином пути приморцев, сделать это не так-то просто. Разговоры о стрижке заводились не раз, но Питерский всегда отвечал отказом. Но жители Агзу все-таки смогли настоять на своем и уговорили путешественника. Все это они назвали своеобразным подарком к Новому году от всех приморцев.