Самые значимые события для Приморья

Итоги 2016 года

Владивосток, понедельник, 02 января , РИА Vladnews.

Итоги ушедшего 2016 года подвело РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края. Дайджест самых значимых событий:

Январь:

Совершен первый рейс по маршруту «Красноярск-Иркутск-Чита-Владивосток». Это позволило связать три сибирских города – Иркутск, Красноярск и Читу с Дальним Востоком.

Февраль:

С 5 февраля в Приморье работает санитарная авиация. приобретены два санитарных вертолета марки EurocopterAS-350B3e. Один санитарный вертолёт базируется в Кавалерово, второй – во Владивостоке. За это время вертолетами с красным крестом на борту выполнено почти 200 вылетов, транспортировано 206 тяжелобольных пациентов, из них 73 ребенка.

Также в конце февраля хоккейный клуб «Адмирал» принял участие в розыгрыше плей-офф Кубка Гагарина. За три года существования команды это был уже второй раз участия приморского клуба в битве 16 сильнейших коллективов страны. При этом в плей-офф «Адмирал» вышел с 95 набранными очками, что стало рекордом в истории коллектива. Соперником приморской команды стала новосибирская «Сибирь». Увы, но в серии из пяти игр «Адмирал» смог выиграть только одну.

Март:

В марте в Хасанском районе открыли первый в России экологический тоннель. Он проложен под Нарвинским перевалом и одновременно сокращает путь автомобилистам, и сохраняет исторические миграционные пути дальневосточных леопардов. В ходе строительства 575-метрового тоннеля было также реконструировано два моста, построено пять километров автодороги. Отметим, что уже в декабре 2016 года над первым в России экологическим тоннелем впервые зафиксировали диких животных.

Апрель:

В апреле Приморье присоединилось к всероссийской акции «Тотальный диктант». На 20 площадках Владивостока участниками акции стали 1600 жителей. Отличные оценки в этом году получили четверо горожан. Также впервые была проведена специализированная площадка для иностранных граждан, изучающих русский язык. Свои знания решили проверить 200 иностранных студентов и гостей Владивостока.

Также в апреле в Приморье прошел конкурс «Учитель года-2016». За три дня конкурса участники продемонстрировали свою методическую грамотность и умение соотнести педагогическую теорию с практикой, а также провели открытые уроки в одной из школ Владивостока. Жюри также оценили и лидерские качества, умение передавать свой опыт, продуктивно работать в команде. В итоге «Учителем года-2016» стала преподаватель математики из Спасска-Дальнего Инна Вологдина.

Май:

В мае в Приморье торжественно отметили 71-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Главный парад края принял Владивосток – на центральной площади города стройными колоннами прошли 1,5 тысячи военнослужащих, продемонстрировано 49 единиц боевого вооружения. Почетными гостями праздника стали 500 ветеранов со всего края. Во Всероссийской акции «Бессмертный полк» приняли участие около 70 тысяч приморцев. Из них во Владивостоке – более 50 тысяч человек, в Уссурийске – более восьми тысяч, в Находке – более двух тысяч, в Артеме – более 1,5 тысячи человек, в Арсеньеве и Большом Камне – по тысяче. Жители края прошли, держа в руках портреты своих родственников, сражавшихся на полях Великой Отечественной войны.

Также в мае в Приморье прошел Второй Тихоокеанский Туристский форум. Его посетили почти 43 тысяч человек. Все мероприятия, включая международную выставку PITE, деловую программу и фестиваль «День путешественника», получились масштабными и статусными. Так в этом году на площадке выставки PITE экспонировались 177 компаний из 10 стран Азиатско-Тихоокеанского региона, около 400 участников. Новым концептуальным решением стало объединение туристского потенциала 12 регионов Сибири и Дальнего Востока под единым брендом «Восточное кольцо». Ярким событием второго Тихоокеанского туристского форума стала Неделя моды Pacific Week Style, которая включила несколько интересных мероприятий: конкурсы макияжа, парикмахерского искусства, конкурс молодых дизайнеров.

Июнь:

С 1 июня 2016 года вступил в силу федеральный закон о дальневосточном гектаре. С этой даты выбрать участок площадью в один гектар жители Дальнего Востока могли в «пилотном» муниципальном образовании своего субъекта, приморцы – в Ханкайском районе.

В июне в Приморье состоялся третий Дальневосточный МедиаСаммит, ставший главным коммуникационным событием в регионе. В течение двух дней участники мероприятия получили возможность обсудить существующие проблемы деятельности средств массовой информации, ознакомиться с передовым опытом в данной сфере, подискутировать с коллегами из Приморья и Дальневосточного федерального округа, обменяться опытом с представителями иностранных СМИ, а также поучиться у признанных российских экспертов.

Июль:

В июле Приморье праздновало один из самых популярных национальных народных праздников – Сабантуй. Традиционно праздничная программа включала концерт творческих коллективов национальных объединений. Большой популярностью у приморцев пользовались локальные площадки – выставка предметов быта и декоративно-прикладного творчества, фотозона и спортивные состязания. С интересом жители края изучили и большое количество блюд национальных кухонь – эчпомак, кош-теле, пехвеле, баурсак, губадия, бэлиш и другие.

Август:

В августе прошел ралли-рейд на аквабайках Russky Grand Prix 2016. Участвовать в нем в Приморье прибыли 30 лучших экипажей из России, Франции, Австралии, Великобритании, США, Мартиники, Бельгии, Гваделупы и Китая. Победу в самом престижном классе Open праздновал приморец Юрий Рябко, третьим в этом же классе стал еще один местный аквабайкер Денис Беликов. Также приморские спортсмены стали лучшими в других классах: Юлия Чернуха в классе Stock, Евгений Земнухов и Александр Коровкин заняли первое место среди новичков в Grand Tourism.

Также в августе был открыт 18-километровый участок трассы Владивосток-Находка-порт Восточный, входящей в транспортный коридор «Приморье-1». Выполненная по современным технологиям с цементобетонным покрытием дорога предусматривает движение по ней со скоростью до 110 километров в час. Допускаемые нагрузки – 11,5 тонн на ось – немаловажный фактор для грузоперевозчиков. Срок эксплуатации трассы до капитального ремонта составит 25 лет. Уже сейчас новый участок по достоинству оценили автомобилисты Приморья: больше не приходится стоять в пробках, передвигаясь в Артеме.

В конце августа на Приморье обрушился разрушительный тайфун «Лайонрок».

Сентябрь:

Непрекращающиеся больше недели дожди, которые начались в конце августа вызвали наводнение такой силы, что в крае было объявлен режим ЧС федерального уровня. В период прохождения тайфуна «Лайонрок» на территории Приморья были подтоплены 27 районов края, 170 населенных пунктов, более 15 тысяч домовладений. Полностью отключались от электроснабжения 56 населенных пунктов, отсутствовала связь с 51 населенным пунктом. В результате тайфуна в крае разрушено 549 километров дорог и 189 водопропускных труб. В кратчайшие сроки были начаты работы по восстановлению инфраструктуры. На материальную и финансовую помощь направлено более 1,2 миллиарда рублей из средств краевого и федерального бюджета, при этом выплаты начались в первые же дни. Более 52 тысяч граждан уже получили помощь. В следующем году продолжится восстановление дорог до нормативного состояния, аварийно-восстановительные работы по расчистке русел рек и берегоукреплению, устройству дамб и других гидротехнических сооружений на 93 водных объектах Приморья. Это будет сделано с целью не допустить нового масштабного наводнения.

Несмотря на стихию сентябрь стал традиционно богатым на события в Приморье. В этот месяц состоялось открытия приморского Океанариума, филиала Академии Русского балета имени Агриппины Вагановой, прошли такие крупные события как: международный кинофестиваль «Меридианы Тихого», дрифт-битва ASIA PACIFIC D1 PRIMRING GRAND PRIX 2016, Летний кубок КВН. А также Второй Восточный экономический форум, на который прибыли 3,5 тысячи участников из 56 стран, в том числе первые лица России, Японии и Южной Кореи. На форуме заключены соглашения, подписаны юридически обязывающие договоры на сумму 1,85 триллионов рублей. Приняты сотни серьезных проектов, в реализации которых примут участие крупнейшие отечественные и зарубежные компании.

Октябрь:

С 1 октября 2016 года жители края начали получать дальневосточный гектар на всей территории Приморья. По данным на конец 2016 года, приморцы подали более 2,5 тысяч заявок на получение земли: преимущественно в южных районах края – Хасанском, Надеждинском, Шкотовском, Партизанском. Чаще всего земельные наделы берут, чтобы вести личное подсобное хозяйство, строить жилье, заниматься охотой и рыбалкой, пчеловодством, открывать базы отдыха, заниматься предпринимательством.

В октябре девять новых автобусов приобретено в Приморье для муниципальных учреждений культуры.

78-ю годовщину со дня образования отметил Приморский край 20 октября. 22 приморцам, внесшим значительный вклад в жизнь родного края, были вручены государственные и краевые награды. Так почетным знаком «Почетный житель Приморского края» наградили генерального директора Приморского торгового Дома книги Веру Арбатскую и председателя Приморской краевой организации Всероссийского общества инвалидов, основателя и на протяжении 25 лет ее бессменного руководителя Ольгу Деревцову.

Ноябрь:

В начале ноября в Кавалерово открыт новый аэровокзал. Теперь в аэровокзале появилась удобная комната матери и ребенка, просторный зал ожидания, досмотровая зона, медицинский пункт, зал переговоров, буфет, гостиница на пять номеров, кабинеты технических служб. Полностью поменяло облик и само здание – заменены крыша, фасад, отремонтирован перрон, благоустроена прилегающая территория, произведено устройство ограждения аэропорта.

В середине месяца в Приморье прошли Дни провинции Хэйлунцзян. В рамках самого крупного события за всю историю дружеских отношений регионов прошел форум делового сотрудничества, на котором встретились 500 бизнесменов. Российские и китайские компании договорились о реализации совместных проектов на общую сумму заявленных инвестиций более 10 миллиардов рублей. В числе совместных мероприятий также прошли: конгресс по российско-китайскому научно-техническому сотрудничеству, лекции по традиционной китайской медицине, выставка вышивки, кинопоказы, кулинарный конкурс среди российских и китайских студентов и соревнования по ушу, футболу, настольному теннису и хоккею.

Декабрь:

В начале декабря в Приморье впервые прошел Суперкубок России по смешанному боевому единоборству MMA. На важнейшее мероприятие года приехали 14 сильнейших бойцов. Особенно зрители поддерживали известных приморских спортсменов – Евгения Шаломаева, Шамиля Магомедова и Магомедсайгида Алибекова. на турнир также прибыл президент Союза смешанных единоборств MMA России Федор Емельяненко.

В конце декабря в Приморье утвержден законопроект о краевом бюджете на 2017 год. Главный финансовый документ региона останется сбалансированным и сохранит социальную направленность. Объем доходов в 2017 году составит 84,3 миллиарда рублей, расходов – 90,9 миллиардов рублей. Дефицит краевого бюджета не превышает допустимого уровня и составит 6,6 миллиардов рублей. Основная часть расходов – более 70% – будет направлена на социальную сферу. Так, более 14 миллиардов рублей предусмотрено для реализации государственных краевых программ департамента труда и социального развития, более 19 – для департамента образования и науки, более 16 – для департамента здравоохранения.