Приморский школьник угнал автомобиль родителей и попал в серьезное ДТП

Есть погибшие

Владивосток, понедельник, 02 января , РИА Vladnews.

В Приморье произошло серьезное ДТП, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел в приморском поселке городского типа Пластун, Тернейский район. По предварительной информации, школьник угнал автомобиль своего отца, пока тот спал, и поехал кататься со своими друзьями. В результате отсутствия необходимых навыков вождения и водительского удостоверения у несовершеннолетнего, произошло ДТП. В момент аварии в автомобиле помимо водителя находились еще два пассажира. По предварительной информации, возраст детей составлял 13 и 14 лет. Сам же водитель 1997 года рождения.

Как выяснилось позже, один из пассажиров от полученных травм скончался на месте. Второго пассажира в состоянии комы доставили вертолетом санавиации в одну из больниц города Владивостока. Автомобиль получил серьезные механические повреждения и покинуть место происшествия самостоятельно уже не смог.

В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться сотрудникам ДПС.