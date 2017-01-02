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Культура

​Начните год с "Синей птицы"

Новую форму чтений «Сказок с молоком» проводят в Городском музее
Фото: Вадим Кочугов Фото: Вадим Кочугов
Владивосток, понедельник, 02 января , РИА Vladnews.

Во вторник, 3 января, маленьких жителей Владивостока ожидает необычный литературный вечер, сообщает корреспондент РИА VladNews. Сопровождать вокалом чтение сказки «Синяя птица» будет солистка Приморской филармонии Александра Ласинская. И, конечно же, каждого зрителя ждет традиционное тёплое молоко с печеньем.

- Сказка сама по себе интересная, в ней оживают все предметы, и даже у света есть душа. Мы ее пересказываем в сокращенном варианте, но даже такой она не потеряла свое волшебство, - считает Александра Ласинская. – Я очень волновалась на первой репетиции, но когда Рождественские гимны стали ложиться в текст, сразу стало легко и радостно! Получилось замечательное со-творчество чтеца, солиста и художника.

Авторы проекта на репетициях сказки «Синяя птица» постарались предусмотреть все: чтобы музыкальная часть вступала, не перебивая чтеца, а художник заканчивал иллюстрацию точно в нужный момент.

- Мы даже подбирали, на какой ступеньке мне лучше сидеть, чтобы было всем видно и слышно. А когда меня попросили нарядиться в синее платье, то я даже не сразу поняла, что стану образом той самой Синей птицы, на поиски которой отправились герои сказки, - призналась Александра.

На премьере сказки в декабре прошлого года, зрители, особенно маленькие, испытывали сильные эмоции во время повествования, а когда автор описывал Душу матери, то ее ласковые слова тронули сердца всех слушателей, а у малышей на глазах выступили слезы.

- У меня и самой перехватило в этот момент дыхание, - призналась солистка. – Сказка очень хорошая, в ней заложены понятные и правильные постулаты о добре и зле. И главное, она поясняет, что счастье где-то рядом. Можно долго ходить его искать, а вернувшись, найти в собственном доме.

В сказке много разных персонажей, и чтобы ребятам было легче воспринимать повествование, Александр Киктенко, читая сказку, изображает их, изменяя голос: речь Удовольствиий протяжная и ленивая, а у старой Феи – скрипучая и злобная.

- Читая про Замок Страха, я заметил, что некоторые наши маленькие слушатели напуганы повествованием, поэтому не стал нагнетать страх, а акцентировал внимание на борьбе с ним, - пояснил Александр. – Благодаря таким чтениям, юные приморцы учатся бороться со своими ночными страхами. Во всех произведениях, которые мы читаем, присутствуют учебные элементы, ведь через сказки ребенок познает мир. Поэтому на каждой нашей встрече мы стараемся дать детям больше, чем просто изложение текста.

Зал, в котором будет проходить чтение, оформлен под стать сказке – в синих тонах, да и бумага, на которой изображены некоторые иллюстрации к ней – того же цвета.

- Главное уметь быстро рисовать, ведь чтение эпизода, который нужно проиллюстрировать, занимает буквально пару минут, - рассказала художник и соавтор проекта «Сказок» Светлана Воронина. – Причем последовательность рисунков продумывается заранее, чтобы одно изображение логично становилось продолжением другого.

Легче всего было рисовать сказки народов Дальнего Востока, призналась Светлана. А вот любимца детворы Андерсена, было намного тяжелее проиллюстрировать.

По окончании чтения сказки каждый маленький зритель может подойти к столу художника и попробовать самостоятельно изобразить запомнившийся образ из сказки.

- Это, своего рода, арт-терапия. К карандашам тянутся даже те малыши, которые до этого никогда не брали в руки приборы для рисования. Свои работы и картины художника можно забрать домой на память, что ребята с удовольствием и делают, - поделилась Светлана.

Родители, которые не в первый раз посещают литературные вечера, признались, что теперь перед сном дети просят почитать им сказку и стакан молока с печенькой (хотя раньше выпить молочные напитки было не заставить).

- А мы с сыном Тихоном пришли в первый раз, - призналась Наталья Драгоманова. – О «Сказках с молоком» много раз слышали, но пришли только сейчас, потому что выиграли пригласительный билет. Вечер был очень душевный, ребенок очень доволен – и отдохнул культурно, и порисовал после сказки. Говорит, что так сказки слушать даже интереснее, чем смотреть мультики, потому что это живое искусство, которое творится прямо на ваших глазах.

Чтение сказок в стенах Городского музея проходят уже два года. За это время были прочитаны произведения авторов практически со всего мира. И уже 7 января зрители узнают о «Приключениях Шустрика» из детской книги приморского писателя Владимира Тройнина, известного как автора карнавала «День тигра». Теперь настала очередь услышать эту занимательную историю о лисенке.

Автор фоторепортажа: Вадим Кочугов

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