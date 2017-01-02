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35 тысяч приморцев нашли работу в прошлом году

Всего в службы занятости обратились почти 60 тысяч людей
Фото: Администрация Приморского края Фото: Администрация Приморского края
Владивосток, понедельник, 02 января , РИА Vladnews.

В 2016 году в службы занятости за содействием в трудоустройстве обратились почти 60 тысяч приморцев. 35 тысяч человек уже нашли подходящую работу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края. 

В этом году на государственную программу содействия занятости населения Приморского края затрачено более 1,3 миллиардов рублей. О том, как сработали центры занятости региона шла речь на итоговом заседании коллегии департамента труда и социального развития Приморского края.

Открывая заседание, директор департамента Лилия Лаврентьева подчеркнула: главный итог работы - положительная динамика по основным показателям. Прежде всего речь о снижении уровня безработицы в регионе. Число приморцев, зарегистрированных в качестве безработных, на конец года составило почти 14,2 тысяч. Уменьшение в сравнении с аналогичным периодом прошлого года – на 1, 7 тысяч человек.

При этом центры занятости располагают 34,9 тысячами вакансий.

«Пока количество предлагаемых рабочих мест превышает спрос, можно говорить о стабильности на рынке труда Приморья», – считает глава ведомства.

По объективным причинам, есть дисбаланс спроса и предложения на рынке труда в муниципальных образованиях. Если в крупных городах на одного безработного приходится, в среднем, по три вакансии, то в ряде муниципальных образований на одно рабочее место могут претендовать до четырех человек.

«Специалисты центров занятости активно сотрудничают с работодателями. Есть различные варианты, чтобы поддержать граждан, которые по каким-либо причинам не могут трудоустроиться. Участие во временных или общественных работах, переподготовка по востребованным специальностям - эти и другие формы трудоустройства помогают людям в период, пока ведется поиск постоянного места работы» – доложили специалисты.

Всего в 2016 году специалисты службы занятости оказали приморцам более 140 тысяч различных государственных услуг. Около 5,5 тысяч человек получили психологическую поддержку и помощь в адаптации на рынке труда. Более 34 тысяч граждан получили услуги по профессиональной ориентации. 271 безработный открыл собственный бизнес.

Более 4,4 тысячи человек прошли профессиональную переподготовку по специальностям, востребованным на рынке труда. Из них 301 – это женщины, которые решили совмещать работу с воспитанием детей.

Важным сегментом работы центров занятости является трудоустройство несовершеннолетних. В этом году около 11 тысяч школьников получили работу при поддержке специалистов.

«Учитывая, что несовершеннолетние одна из наиболее уязвимых категорий для самостоятельного трудоустройства, решено на будущий год не снижать показателей, достигнутых в 2016 году», – информируют специалисты.

По-прежнему, в зоне внимания работников центров занятости пенсионеры, люди с ограниченной трудоспособностью, выпускники образовательных учреждений без опыта работы и другие категории соискателей, которые могут испытывать трудности при общении с работодателями.

«Для повышения информированности об услугах в сфере занятости нужно привлекать общественные организации инвалидов, а также взаимодействовать с учреждениями профессионального и высшего образования», – ставит задачу директор департамента Лилия Лаврентьева.

Также глава ведомства призвала коллег активно работать с Общероссийской базой вакансий, обеспечить ее качественное сопровождение.

«В прошлом году стала набирать обороты региональная программа повышения мобильности трудовых ресурсов. Планируется привлечение высококвалифицированных специалистов для реализации инвестиционного проекта «Судостроительный комплекс «Звезда». Актуальная информация от работодателей, размещенная на Портале «Работа в России» - существенная помощь при подборе кадров, в том числе и на инвестиционные проекты» – считает она.

Удобен Портал и для безработных. Каждый может самостоятельно представить свое резюме работодателям или подыскать подходящую работу не выходя из дома.

Подводя итоги обсуждения Лилия Лаврентьева напомнила: нынешний год стал юбилейным для службы занятости Приморского края. За четверть века деятельности более 1 миллиона приморцев с помощью специалистов нашли работу. Более 100 тысяч человек получили новую профессию. 6,3 тысяч безработных организовали собственное дело.

«У нас не самая простая задача – обеспечить стабильность на рынке труда региона независимо от экономической ситуации в стране. Считаю, что нашим специалистам многое по плечу и рассчитываю на ваш опыт и профессионализм в дальнейшей работе», – обратилась она к коллегам.

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