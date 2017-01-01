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В начале января в Приморье сохранится спокойная погода

Во Владивостоке без осадков
Фото: Плетнева Анна, РИА VladNews Фото: Плетнева Анна, РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 02 января , РИА Vladnews.

В начале наступающего года погода не огорчит любителей коньков, снежных горок и лыжных прогулок, сообщает РИА VladNews со ссылко на Примпогоду. Значительного ухудшения погодных условий в Приморье не ожидается. 

Температура воздуха во Владивостоке сегодня днем, 2 января, не опустится ниже -4°C. Также ожидается небольшая облачность с умеренным до сильного ветром от 9 до 14 м\с с вероятностью осадков в 0%. Ночью, 3 января, столбик термометра опустится до -11 °C. Ветер умеренный, 6-11 м\с. Осадков не ожидается. На небе все также будет сохраняться небольшая облачность. 

Во Владивостоке в первую неделю Нового года осадки маловероятны. Минимальная температура ночью составит −8…−11 °С, днём −3…−6 °С. Температурный фон 2 и 5 января ожидается выше на 1–3 градуса.

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