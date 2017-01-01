Автомобиль ДПС лишился колес в канун Нового года

Большинство хабаровских автолюбителей одобрили поступок неизвестных

Владивосток, понедельник, 02 января , РИА Vladnews.

Неизвестные сняли колеса с автомобиля экипажа ДПС, сообщает РИА VladNews со ссылкой на @27dps.

Инцидент произошел в городе Хабаровск. По словам очевидцев, которые запечатлели на фото момент погрузки автомобиля экипажа ДПС на эвакуатор, в преддверии Нового года неизвестные сняли с транспортного средства колеса. Происшествие получило неоднозначные отклики жителей Хабаровска. Но большинство из комментаторов отметили смелость воров и сердечно отблагодарили от лица всех автомобилистов.

Также многие осмелились предположить, что этот случай явно стал местью обиженных водителей.