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Происшествия

Автомобиль ДПС лишился колес в канун Нового года

Большинство хабаровских автолюбителей одобрили поступок неизвестных
Фото: @27dps Фото: @27dps
Владивосток, понедельник, 02 января , РИА Vladnews.

Неизвестные сняли колеса с автомобиля экипажа ДПС, сообщает РИА VladNews со ссылкой на @27dps.

Инцидент произошел в городе Хабаровск. По словам очевидцев, которые запечатлели на фото момент погрузки автомобиля экипажа ДПС на эвакуатор, в преддверии Нового года неизвестные сняли с транспортного средства колеса. Происшествие получило неоднозначные отклики жителей Хабаровска. Но большинство из комментаторов отметили смелость воров и сердечно отблагодарили от лица всех автомобилистов. 

Также многие осмелились предположить, что этот случай явно стал местью обиженных водителей.

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