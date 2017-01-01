Третий ребенок в «третьем» роддоме Владивостока родился в три часа дня

Девочка стала третьим ребенком в семье

Владивосток, воскресенье, 01 января , РИА Vladnews.

В роддоме № 3 Владивостока приняли третьего новогоднего малыша. Интересно, что девочка появилась на свет ровно в 3 часа дня и стала третьим ребенком в семье.

Малышка родилась с весом 3750 граммов и ростом 53 см у 25-летней жительницы нашего города Маи Тафурян. Роды прошли благополучно, и следующий зимний праздник – Рождество – мама и ее дочка встретят в дружном кругу семьи. Дома вместе с молодым папой их ждут 3-летний братик Георгий и старшая сестренка Римма, которой исполнилось 5 лет.

Как уже сообщалось ранее, первый новорожденный года во Владивостоке появился на свет в роддоме № 3. Первенцем-2017 стал Артемий Игоревич Бирюков. Мальчик родился в 00 часов 50 минут с весом 3000 граммов и ростом 51 см. Для его мамы – 31-летней жительницы краевого центра Натальи – это вторые роды, на которые она приехала прямо из-за новогоднего стола. Однако запомнятся счастливой семье они не только этим. О замечательной новости телезрители узнали в праздничном «прямом эфире» федерального канала.

Вторым новорожденным в родильном доме № 3 Владивостока стал также мальчик. Он появился на свет в результате естественных родов в 2 часа 25 минут с весом 3320 граммов и ростом 52 см. Его мама – 33–летняя жительница нашего города Надежда Колесник.