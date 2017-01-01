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Фоторепортажи

Владивостокцы встретили Новый год на площади

Для жителей была подготовлена концертная программа
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, воскресенье, 01 января , РИА Vladnews.

Жители и гости Владивостока встретили Новый 2017 год на центральной площади города, сообщает РИА VladNews.

Для жителей была подготовлена насыщенная концертная программа.

На празднике побывал и фотокорреспондент газеты «Владивосток».

Автор фоторепортажа: Алексей Воронин, газета "Владивосток!

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