Владивостокцы встретили Новый год на площади

Жители и гости Владивостока встретили Новый 2017 год на центральной площади города, сообщает РИА VladNews.
Для жителей была подготовлена насыщенная концертная программа.
На празднике побывал и фотокорреспондент газеты «Владивосток».
Жители и гости Владивостока встретили Новый 2017 год на центральной площади города, сообщает РИА VladNews.
Для жителей была подготовлена насыщенная концертная программа.
На празднике побывал и фотокорреспондент газеты «Владивосток».
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