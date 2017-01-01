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Большинству женщин не хватает секса, - ученые

Специалисты провели исследование
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, воскресенье, 01 января , РИА Vladnews.

Американские ученые в ходе исследования выяснили, что практически 90% женщин не хватает секса, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. 

Специалисты провели опрос, в котором участвовало 450 женщин в возрасте от 20 до 60 лет, которые вели активную половую жизнь и хотели большего.

Результат показал, что 90% женщин недовольны своей сексуальной жизнью. У 72% женщин, несмотря на свою неудовлетворенность, ни разу не обращались за помощью к врачам. 


Сообщается, что большинству женщин было бы достаточно одного-двух занятий сексом в неделю, но партнер не может дать им и этого.

К слову, ранее ученые выяснили, что женщины думают о сексе даже чаще, чем о еде. Так, например, девушка до 25 лет в среднем думает о половой близости 18 раз за день.

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