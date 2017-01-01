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Спорт

Стало известно расписание ближайших игр по дворовому хоккею на кубок Игоря Пушкарева

Поболеть за спортсменов приглашаются все желающие
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, воскресенье, 01 января , РИА Vladnews.

В субботу, 7 января, и в воскресенье, 8 января, с 10 часов во Владивостоке пройдут первые игры турнира по дворовому хоккею с шайбой на кубок главы города Игоря Пушкарёва. За главный приз готовы побороться 16 команд-любителей. Это будет уже седьмой общегородской турнир.

В дворовом чемпионате примут участие команды ветераны - «Викинги», «Беркут», «Босфор», «Бриз», «Болотные вепри», «Tandra», «Терминал», «Ярость», «Змеинка», «Почтенное общество», «Витязь», а также команды-новички - «Молот», «Молот -2», «Рубин-2003», «Русский остров» и «Старт». Все команды поделены на четыре группы. По итогам первого этапа определятся 4 сильнейшие команды, которые будут соперничать за главный приз турнира.

Напомним, к участию в турнире допускаются команды, игроки которых не являются профессиональными хоккеистами, а также не принимают участие в чемпионатах городского, краевого, федерального и международного уровней. В дворовом хоккее смогут принять участие игроки в возрасте от 14 лет и старше в статусе «любитель».

Состязания хоккеистов будут проходить на муниципальных спортивных объектах (хоккейных коробках) города. По результатам проведения соревнований победителей и призеров наградят кубками, медалями и грамотами от администрации Владивостока.

Администрация Владивостока приглашает всех желающих поболеть за спортсменов. Расписание прилагается.

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