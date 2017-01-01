Первенцем года во Владивостоке стал мальчик

Малыша назвали Артемием

Владивосток, воскресенье, 01 января , РИА Vladnews.

Первый малыш, родившийся во Владивостоке в 2017 году, появился на свет в роддоме № 3, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу роддома №3. Первенцем года стал Артемий Игоревич Бирюков.

Малыш появился на свет в 00 часов 50 минут с весом 3000 граммов и ростом 51 см. Для его мамы – 31-летней жительницы краевого центра Натальи – это вторые роды, на которые она приехала прямо из-за новогоднего стола. О первенце года федеральные канала сообщили в «прямом эфире».

Стоит отметить, что вторым новорожденным стал тоже мальчик, который появился на свет в 2 часа 25 минут с весом 3320 граммов и ростом 52 см. Его мама – 33–летняя жительница нашего города Надежда Колесник.

Все женщины и их детки чувствуют себя хорошо и совсем скоро присоединятся к родным и близким, чтобы вместе встретить следующий зимний праздник – Рождество.