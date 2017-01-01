Владивостокцев ждут насыщенные праздничные дни

Программа мероприятий

Владивосток, воскресенье, 01 января , РИА Vladnews.

В предстоящие выходные и праздничные дни – с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года – во Владивостоке состоится множество интересных и полезных мероприятий.

Культурно-массовые и познавательные мероприятия:

31 декабря 2016 года в 18 часов – на центральной площади Владивостока развернутся локальные площадки, на сцене будут работать аниматоры в новогодних костюмах – участников мероприятия ждут конкурсы и призы. Так, все желающие смогут поучаствовать в танцевальном конкурсе, испытать свои силы в петушиных боях или метании валенка. Подготовлены для горожан несколько фотозон. Например, на площадке «Скатерть-самобранка» поклонники селфи смогут сделать фотографию в русском стиле рядом с самоваром, баранками и кренделями. Вход свободный.

31 декабря 2016 года в 20 часов - здесь стартует концертная программа – для зрителей подготовлены вокальные и хореографические номера. Так, со сцены прозвучат любимые несколькими поколениями новогодние песни – «Разговор со счастьем», «Звенит январская вьюга», «Тройка», «Снежинка», «Кабы не было зимы», «Пять минут» и другие. Безусловно, с Новым годом горожан поздравят Дед Мороз и Снегурочка. Вход свободный.

31 декабря 2016 года в 22 часов - красочный фейерверк на площади Борцов Революции, в п. Трудовое и на острове Русском (пос. Подножье). Вход свободный.

1 января 2017 года в 12 часов – праздничная программа «Новогоднее поздравление» на центральной площади. Жителей и гостей города ждут тематические вокальные номера, игры, конкурсы, загадки и хороводы. На сцену выйдут лучшие творческие коллективы Владивостока – народный хор «Русская песня», вокальные группы «Метелица», «Рябинушка», «Россиянка», хор «Улыбка». Здесь прозвучат новогодние песни и композиции о зиме. Среди которых – «Тройка», «Валенки», «Русская зима». Поздравят гостей мероприятия с наступившим Новым годом Дед Мороз и Снегурочка. Завершится мероприятие играми и хороводом. Вход свободный.

4 января 2017 года в 11 часов - праздничная программа «Рождественский серпантин» пройдёт в центре детского творчества Советского района (ул. Русская, 60). Вход свободный.

5 января 2017 года в 13 часов - праздничная игровая программа «Пусть случится волшебство непременно в Рождество!» состоится в центре развития творчества детей и юношества «Надежда» (ул. Карбышева, 44). Вход свободный.

6 января 2017 года в 12 часов – час чтения и творчества «Зимние сказки» в библиотеке № 20 (проспект 100-летия Владивостоку, 128а; тел.: 231-69-99). Вход свободный.

6 января 2017 года в 13 часов – новогодние посиделки «Ясный колодец» в библиотеке № 15 (ул. Волкова, 11; тел.: 228-82-19). Вход свободный.

6 января 2017 года в 14 часов – занятие в театральной студии «Микс» в библиотеке № 13 (ул. Русская,78; тел.: 232-55-96). Вход свободный.

6 января 2017 года в 15 часов - праздничная программа «Рождественский сочельник» пройдёт в центре дополнительного образования детей «Эврика» (ул. Вязовая, 1). Вход свободный.

6 января 2017 года в 15 часов – мероприятие «Новогодний калейдоскоп» в библиотеке № 7 (ул. Калинина, 281; тел.: 227-37-84). Вход свободный.

7 января 2017 года в 12 часов – жителей и гостей приморской столицы приглашают на празднование Рождества Христова, которое состоится на центральной площади Владивостока. Гостей праздника ждёт концертная программа и поздравление от представителей Владивостокской епархии. На сцену выйдут вокальные и хореографические коллективы. Среди них – вокальный проект «Признание», шоу-балет «Мидэнс», ансамбль народной песни «Купола». На празднике прозвучат рождественские песни, а также новогодние композиции. Вход свободный.

8 января 2017 года в 12 часов – час чтения и творчества «Зимние сказки» в библиотеке № 20 (проспект 100-летия Владивостоку, 128а; тел.: 231-69-99). Вход свободный.

8 января 2017 года в 12:30 и в 15:30 – игротека в библиотеке № 9 (ул. Талалихина, 5; тел.: 263-86-28). Вход свободный.

8 января 2017 года в 13 часов – видеочас «Зимний мультфейерверк» в детской библиотеке №5 (ул. Леонова, 21; тел.: 249-54-99). Вход свободный.

8 января 2017 года в 15 часов – игротека в библиотеке № 5 (ул. Леонова, 21; тел.: 249-54-99). Вход свободный.

8 января 2017 года в 15 часов – мероприятие «Новогодний калейдоскоп» в библиотеке № 7 (ул. Калинина, 281; тел.: 227-37-84). Вход свободный.

9 января 2017 года в 13 часов – новогодние посиделки «Ясный колодец» в библиотеке № 15 (ул. Волкова, 11; тел.: 228-82-19). Вход свободный.

Продовольственная ярмарка:

5 и 6 января 2017 года в 10 часов - во Владивостоке развернётся сразу две продовольственных ярмарки по адресам: ул. Светланская, 22 (парковка краевой администрации), ул. Верхнепортовая, 2г (в районе привокзальной площади и сквера Ленина). Здесь можно будет приобрести мясную, рыбную, хлебобулочную продукцию, мёд, соления, кондитерские изделия и другие продукты к праздничному столу. Вход свободный.

Спортивные события:

1 января 2017 года в 10 часов - во Владивостоке второй год подряд состоится «Забег по-домашнему». Бодрящая новогодняя пробежка от остановки общественного транспорта «Центральная площадь» до банка «Приморье» (улица Светланская, 47) открыта для всех желающих. Организатором мероприятия выступила администрация Владивостока совместно с беговым клубом «RunDnsRun». Вход свободный.

7 января 2017 года в 9 часов - на озере Юность состоится открытый чемпионат Владивостока по мотокроссу на льду. В соревнованиях примут участие спортсмены из Владивостока, Кавалерово, Дальнегорска, Находки. Вход свободный.

7 января 2017 года с 10 часов - во Владивостоке (Проспект 100-летия Владивостока, 29А школа № 38, ул. Фанзавод, 18) пройдут первые игры турнира по дворовому хоккею с шайбой на кубок главы города Игоря Пушкарёва. За главный приз готовы побороться 16 команд-любителей. Это будет уже седьмой общегородской турнир. Вход свободный.

7 января 2017 года с 13 часов - во Владивостоке (ул. Русская, 86, ул. Фанзавод, 18) пройдут первые игры турнира по дворовому хоккею с шайбой на кубок главы города Игоря Пушкарёва. За главный приз готовы побороться 16 команд-любителей. Это будет уже седьмой общегородской турнир. Вход свободный.

8 января 2017 года с 10 часов - во Владивостоке (ул. Русская, 86) пройдут первые игры турнира по дворовому хоккею с шайбой на кубок главы города Игоря Пушкарёва. За главный приз готовы побороться 16 команд-любителей. Это будет уже седьмой общегородской турнир. Вход свободный.

8 января 2017 года с 11 часов - во Владивостоке (Ул. Фанзавод, 18) пройдут первые игры турнира по дворовому хоккею с шайбой на кубок главы города Игоря Пушкарёва. За главный приз готовы побороться 16 команд-любителей. Это будет уже седьмой общегородской турнир. Вход свободный.