Первенцем года во Владивостоке стал мальчик 15:20, 01 января Первенцем года во Владивостоке стал мальчик
Владивостокцев ждут насыщенные праздничные дни 15:08, 01 января Владивостокцев ждут насыщенные праздничные дни
Ольга Рапунцель поздравила Владивосток с Новым годом 14:53, 01 января Ольга Рапунцель поздравила Владивосток с Новым годом
Новостная лента
Январь, 01 воскресенье
15:44
Адвокаты главы Владивостока обжалуют его арест в Верховном суде Эксклюзив
15:44
Чем запомнится приморцам уходящий год? Эксклюзив
15:44
Приморье-2016: Год политических скандалов и тигров Эксклюзив
15:28
Стало известно расписание ближайших игр по дворовому хоккею на кубок Игоря Пушкарева
15:20
Первенцем года во Владивостоке стал мальчик
15:08
Владивостокцев ждут насыщенные праздничные дни
14:53
Ольга Рапунцель поздравила Владивосток с Новым годом
14:49
Стало известно, как желудок "отмечает" Новый год
13:28
Гороскоп для жителей Владивостока на 2017 год
12:24
Назван возраст, до которого дети верят в Деда Мороза
11:18
Расписание работы медучреждений Приморья на новогодних каникулах
10:09
Ученые советуют сделать перерыв от соцсетей на каникулах
09:45
Владимир Путин поздравил владивостокцев с Новым годом Видео
09:42
Погода в Приморье на 1 января
09:20
2017 год: мы ждем перемен
08:19
Глава Россельхознадзора рассказал о рынке продуктов в РФ в 2017 году
07:41
The Guardian: 2017 год может стать годом апокалипсиса для Европы
06:01
Россияне провалили географический диктант
05:29
Как купить хорошее спиртное в Приморье
04:41
Полиция предостерегает граждан от приобретения нелицензированного алкоголя
03:03
За пьяное вождение в 2017 году будут ставить на учет нарколога?
02:20
Правительство не запретило торговлю разливным алкоголем
01:32
Ученые обвинили СМИ в алкогольном сексизме
00:00
Во Владивостоке наступил новый год
Декабрь, 31 суббота
23:17
Более 22 тысяч малышей родились в Приморье с начала 2016 года
22:30
Главный нарколог России: Главное - не похмеляться!
21:02
«Забег по-домашнему» 1 января на время ограничит дорожное движение в центре Владивостока
20:22
Как провести Новый год без "белочки" и со всеми пальцами
20:01
Дорогу засыпало красной икрой в Подмосковье
19:33
Ученые рассказали, как сохранить фигуру в новогодние праздники
18:59
Кофе и секс взаимосвязаны, - ученые
18:38
Эксклюзивный гороскоп для жительниц Владивостока Фото
17:19
Одно смс-сообщение может изменить жизнь Видео
Верите ли вы в новогодние приметы?

Электронные версии
4061 (197) от 28 декабря 2016 Электронная версия газеты Владивосток
Встречаем важную птицу
«Почтенное общество» и еще 16 команд сразятся за Кубок главы Владивостока
За паспортом – после праздников
В новогоднюю ночь с легким морозцем
Отсутствие материалов дела у обвинения не помешало суду оставить Игоря Пушкарева под стражей
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Общество

Владивостокцев ждут насыщенные праздничные дни

Программа мероприятий
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, воскресенье, 01 января , РИА Vladnews.

В предстоящие выходные и праздничные дни – с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года – во Владивостоке состоится множество интересных и полезных мероприятий.

Культурно-массовые и познавательные мероприятия:

31 декабря 2016 года в 18 часов – на центральной площади Владивостока развернутся локальные площадки, на сцене будут работать аниматоры в новогодних костюмах – участников мероприятия ждут конкурсы и призы. Так, все желающие смогут поучаствовать в танцевальном конкурсе, испытать свои силы в петушиных боях или метании валенка. Подготовлены для горожан несколько фотозон. Например, на площадке «Скатерть-самобранка» поклонники селфи смогут сделать фотографию в русском стиле рядом с самоваром, баранками и кренделями. Вход свободный.

31 декабря 2016 года в 20 часов - здесь стартует концертная программа – для зрителей подготовлены вокальные и хореографические номера. Так, со сцены прозвучат любимые несколькими поколениями новогодние песни – «Разговор со счастьем», «Звенит январская вьюга», «Тройка», «Снежинка», «Кабы не было зимы», «Пять минут» и другие. Безусловно, с Новым годом горожан поздравят Дед Мороз и Снегурочка. Вход свободный.

31 декабря 2016 года в 22 часов - красочный фейерверк на площади Борцов Революции, в п. Трудовое и на острове Русском (пос. Подножье). Вход свободный.

1 января 2017 года в 12 часов – праздничная программа «Новогоднее поздравление» на центральной площади. Жителей и гостей города ждут тематические вокальные номера, игры, конкурсы, загадки и хороводы. На сцену выйдут лучшие творческие коллективы Владивостока – народный хор «Русская песня», вокальные группы «Метелица», «Рябинушка», «Россиянка», хор «Улыбка». Здесь прозвучат новогодние песни и композиции о зиме. Среди которых – «Тройка», «Валенки», «Русская зима». Поздравят гостей мероприятия с наступившим Новым годом Дед Мороз и Снегурочка. Завершится мероприятие играми и хороводом. Вход свободный.

4 января 2017 года в 11 часов - праздничная программа «Рождественский серпантин» пройдёт в центре детского творчества Советского района (ул. Русская, 60). Вход свободный.

5 января 2017 года в 13 часов - праздничная игровая программа «Пусть случится волшебство непременно в Рождество!» состоится в центре развития творчества детей и юношества «Надежда» (ул. Карбышева, 44). Вход свободный.

6 января 2017 года в 12 часов – час чтения и творчества «Зимние сказки» в библиотеке № 20 (проспект 100-летия Владивостоку, 128а; тел.: 231-69-99). Вход свободный.

6 января 2017 года в 13 часов – новогодние посиделки «Ясный колодец» в библиотеке № 15 (ул. Волкова, 11; тел.: 228-82-19). Вход свободный.

6 января 2017 года в 14 часов – занятие в театральной студии «Микс» в библиотеке № 13 (ул. Русская,78; тел.: 232-55-96). Вход свободный.

6 января 2017 года в 15 часов - праздничная программа «Рождественский сочельник» пройдёт в центре дополнительного образования детей «Эврика» (ул. Вязовая, 1). Вход свободный.

6 января 2017 года в 15 часов – мероприятие «Новогодний калейдоскоп» в библиотеке № 7 (ул. Калинина, 281; тел.: 227-37-84). Вход свободный.

7 января 2017 года в 12 часов – жителей и гостей приморской столицы приглашают на празднование Рождества Христова, которое состоится на центральной площади Владивостока. Гостей праздника ждёт концертная программа и поздравление от представителей Владивостокской епархии. На сцену выйдут вокальные и хореографические коллективы. Среди них – вокальный проект «Признание», шоу-балет «Мидэнс», ансамбль народной песни «Купола». На празднике прозвучат рождественские песни, а также новогодние композиции. Вход свободный.

8 января 2017 года в 12 часов – час чтения и творчества «Зимние сказки» в библиотеке № 20 (проспект 100-летия Владивостоку, 128а; тел.: 231-69-99). Вход свободный.

8 января 2017 года в 12:30 и в 15:30 – игротека в библиотеке № 9 (ул. Талалихина, 5; тел.: 263-86-28). Вход свободный.

8 января 2017 года в 13 часов – видеочас «Зимний мультфейерверк» в детской библиотеке №5 (ул. Леонова, 21; тел.: 249-54-99). Вход свободный.

8 января 2017 года в 15 часов – игротека в библиотеке № 5 (ул. Леонова, 21; тел.: 249-54-99). Вход свободный.

8 января 2017 года в 15 часов – мероприятие «Новогодний калейдоскоп» в библиотеке № 7 (ул. Калинина, 281; тел.: 227-37-84). Вход свободный.

9 января 2017 года в 13 часов – новогодние посиделки «Ясный колодец» в библиотеке № 15 (ул. Волкова, 11; тел.: 228-82-19). Вход свободный.

Продовольственная ярмарка:

5 и 6 января 2017 года в 10 часов - во Владивостоке развернётся сразу две продовольственных ярмарки по адресам: ул. Светланская, 22 (парковка краевой администрации), ул. Верхнепортовая, 2г (в районе привокзальной площади и сквера Ленина). Здесь можно будет приобрести мясную, рыбную, хлебобулочную продукцию, мёд, соления, кондитерские изделия и другие продукты к праздничному столу. Вход свободный.

Спортивные события:

1 января 2017 года в 10 часов - во Владивостоке второй год подряд состоится «Забег по-домашнему». Бодрящая новогодняя пробежка от остановки общественного транспорта «Центральная площадь» до банка «Приморье» (улица Светланская, 47) открыта для всех желающих. Организатором мероприятия выступила администрация Владивостока совместно с беговым клубом «RunDnsRun». Вход свободный.

7 января 2017 года в 9 часов - на озере Юность состоится открытый чемпионат Владивостока по мотокроссу на льду. В соревнованиях примут участие спортсмены из Владивостока, Кавалерово, Дальнегорска, Находки. Вход свободный.

7 января 2017 года с 10 часов - во Владивостоке (Проспект 100-летия Владивостока, 29А школа № 38, ул. Фанзавод, 18) пройдут первые игры турнира по дворовому хоккею с шайбой на кубок главы города Игоря Пушкарёва. За главный приз готовы побороться 16 команд-любителей. Это будет уже седьмой общегородской турнир. Вход свободный.

7 января 2017 года с 13 часов - во Владивостоке (ул. Русская, 86, ул. Фанзавод, 18) пройдут первые игры турнира по дворовому хоккею с шайбой на кубок главы города Игоря Пушкарёва. За главный приз готовы побороться 16 команд-любителей. Это будет уже седьмой общегородской турнир. Вход свободный.

8 января 2017 года с 10 часов - во Владивостоке (ул. Русская, 86) пройдут первые игры турнира по дворовому хоккею с шайбой на кубок главы города Игоря Пушкарёва. За главный приз готовы побороться 16 команд-любителей. Это будет уже седьмой общегородской турнир. Вход свободный.

8 января 2017 года с 11 часов - во Владивостоке (Ул. Фанзавод, 18) пройдут первые игры турнира по дворовому хоккею с шайбой на кубок главы города Игоря Пушкарёва. За главный приз готовы побороться 16 команд-любителей. Это будет уже седьмой общегородской турнир. Вход свободный.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Ольга Рапунцель поздравила Владивосток с Новым годом
14:53, 01 января 2017 Ольга Рапунцель поздравила Владивосток с Новым годом

Участница известной телестройки встретила 2017 год на Сейшелах

Гороскоп для жителей Владивостока на 2017 год
13:28, 01 января 2017 Гороскоп для жителей Владивостока на 2017 год

В 2017 году звезды рекомендуют пробираться к поставленной цели постепенно, но быть готовым и на решительные поступки

Назван возраст, до которого дети верят в Деда Мороза
12:24, 01 января 2017 Назван возраст, до которого дети верят в Деда Мороза

Но не всегда они сообщают о своем новом знании родителям

Расписание работы медучреждений Приморья на новогодних каникулах
11:18, 01 января 2017 Расписание работы медучреждений Приморья на новогодних каникулах

Организовано дежурство врачей

Погода в Приморье на 1 января
09:42, 01 января 2017 Погода в Приморье на 1 января

Во Владивостоке без осадков

2017 год: мы ждем перемен
09:20, 01 января 2017 2017 год: мы ждем перемен

Но улучшения наступят через 8 лет

Россияне провалили географический диктант
06:01, 01 января 2017 Россияне провалили географический диктант

Средняя оценка, как и в прошлом году, - тройка