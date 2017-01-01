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Владимир Путин поздравил владивостокцев с Новым годом

"Уходящий год был не простым"
Фото: politonline.ru Фото: politonline.ru
Владивосток, воскресенье, 01 января , РИА Vladnews.

Президент России Владимир Путин обратился с новогодним обращением к жителям Дальнего Востока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.


Российский лидер отметил, что 2016-й год был непростым, но трудности, с которыми довелось столкнуться России, только сплотили страну и побудили открыть огромные резервы возможностей для движения вперед.

- 2016-й год уходит. Он был непростым, однако трудности, с которыми мы столкнулись, сплотили нас и побудили открыть огромные резервы наших возможностей для движения вперед. Самое главное это то, что мы верим в себя, в свои силы, в свою страну. Мы работаем, причем работаем успешно, и у нас многое получается, - сказал он.

Также Владимир Путин поблагодарил россиян «за победы и достижения, за понимание и доверие, за настоящую, сердечную заботу о России».

- У нас огромная, уникальная и прекрасная страна! Нас объединяют общие заботы и общие радости, объединяет давняя, добрая традиция встречать Новый год в кругу семьи, с надеждой на самое лучшее,- добавил глава государства.

Кроме того, в своем обращении глава государства не забыл упомянуть и о тех, кто встречает Новый год вдали от Родины.

- Немало наших граждан обеспечивают безопасность России вдалеке от Родины, работают на предприятиях и дежурят в больницах, ведут поезда и самолеты. Всем, кто выполняет сейчас свой трудовой и ратный долг, мои самые добрые пожелания в наступающем году, - заявил Владимир Путин.

Отметим, что сам глава государства, как рассказал его пресс-секретаря Дмитрий Песков, будет встречать Новый год дома с родными и близкими. Где именно Владимир Путин будет отмечать праздник, представитель Кремля не уточнил.

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