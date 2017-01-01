Погода в Приморье на 1 января

Во Владивостоке без осадков

Владивосток, воскресенье, 01 января , РИА Vladnews.

Сегодня, 1 января 2017г, погоду в Приморье определяет поле повышенного давления. Небольшая облачность без осадков. Ветер западный слабый до умеренного. Температура воздуха -12...1°, сообщает Примпогода.

Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер западный слабый.. Температура воздуха в утренние часы -10...-8°C, во второй половине дня -2...-4 °C.

В Уссурийске небольшая облачность, без осадков. Ветер западный слабый до умеренного. Температура воздуха в утренние часы -20...-22°C, во второй половине дня - 4...-6°C.

В Находке небольшая облачность, без осадков. Ветер западный слабый. Температура воздуха утром -11...-9°C, во второй половине дня около 0°C.