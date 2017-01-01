2017 год: мы ждем перемен

Но улучшения наступят через 8 лет

Владивосток, воскресенье, 01 января , РИА Vladnews.

Директор Дальневосточного консалтингового центра, преподаватель Российской академии народного хозяйства при президенте РФ Петр Ханас поделился своим мнением корреспондентом РИА VladNews о будущем годе:

- Главные изменения будут связаны с выборами в думу Владивостока и главы города. Опять же состоится третий Восточный экономический форум, на котором, не исключено, вновь пройдут переговоры президента России на высшем уровне с главами ряда азиатских государств.

На бытовом уровне в жизни простых жителей столицы и глубинки Приморья пока все складывается не лучшим образом. Это связано с общей депрессивностью региона. Резкого падения уровня жизни не произойдет, но и существенного улучшения ждать не стоит. Даже с учетом того, что 2017 году появятся первые результаты на территориях опережающего развития. Результаты буду локальными. Самым выделяющимся станет запуск судостроительного кластера на базе Дальневосточного завода «Звезда». По основным направлениям экономики итоги окажутся гораздо слабее, несмотря на колоссальные старания полпреда президента РФ в ДФО и вице-премьера Юрия Трутнева и его команды. Мне кажется, что перелом в социально-экономической жизни Владивостока и Приморья произойдет не ранее 2025 года.