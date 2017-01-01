Дневник девушки: Как не переесть в праздники?

36-летняя мама троих детей Жанна делится секретами

Владивосток, воскресенье, 01 января , РИА Vladnews.

Участница реалити-проекта РИА VladNews «Дневник девушки» 36-летняя мама троих детей Жанна предостерегает наших читателей: не поддавайтесь соблазну переедания во время новогодних каникул!

"Дорогие девушки и милые женщины, пролетела ещё одна неделя в проекте. Застолья, праздники, корпоративы, в январе у моих двоих домочадцев дни рождения, я с ужасом представляю сколько соблазнов переедания меня ждёт, уже сейчас я настраиваю себя, что я смогу устоять и не травить свой организм жирными и мегакалорийными явствами, а смогу все же соблюдать правильное и здоровое питание. Для себя я поняла, все равно не получится сидеть за столом с друзьями и всех мучить разговорами о здоровом питании, поэтому лучше не говорить никому, что ты на диете, а накладывать, как все, жирное и вкусное, но просто не есть....Что касается спиртного, тоже не надо кричать, что "я не пью", чокайтесь, веселитесь, но если ваш организм не хочет себя травить, делайте вид, что вы пьёте. Последнее время меня вечно все стараются накормить, поэтому лучше согласиться и положить жирный стейк в тарелку, и отрезать от него маленький кусочек, который все же придётся проглотить.

Дорогие девушки, не повторяйте моих ошибок - не сажайте всю свою семью на правильное питание, это выбор только ваш и только вам этого хочется, поэтому готовьте то, что привыкли есть дети и муж, дабы избежать лишних ссор и непонимания. Ваши близкие не изменят своих пристрастий и все равно будут есть, что они хотят, даже тайком за вашей спиной и не дома. Мотивируйте домашних переходить на здоровое питание и худеть, ТОЛЬКО демонстрируя им свои высокие результаты — и никак иначе.

Если вас поддерживают в семье, то это здорово! Не стесняйтесь просить помощи у людей, которые на одной волне с вами, можете задавать мне вопросы в комментариях. Хочется сладкого, плохо, настроение на нуле — говорите об этом! Просите поддержки и помощи. Даже просто рассказать о том , что сегодня победили в себе желание съесть запрещенный продукт, и услышать одобрение, поддержку со стороны других - это мощный стимул повторить такой "героизм" и завтра.

Думайте об отдалённых перспективах. Держите в уме главную цель, особенно в периоды, когда соблазн велик. Думайте о том, что вы дали себе обещание быть здоровой и вести спортивный образ жизни и не сойдёте с пути до тех пор, пока не увидите хороший результат. Это вопрос самоуважения, дисциплины и уверенности в себе. Всякий раз, как в душу закрадывается соблазн, вспоминайте это!".

Напомним, с 1 сентября РИА VladNews запустило реалити-проект под названием «Дневник девушки». Этот проект – реальный пример изменения жизни корреспондента РИА VladNews Анастасии Полетаевой. Настя уже ведет здоровый образ жизни: правильно питается и занимается спортом. Затем к проекту присоединилась Жанна, которая похудела уже на 13 кг.

Кроме того, 24-летний житель Владивостока Евгений тоже решил изменить себя, теперь он ведет "Дневник парня".

РИА VladNews приглашает и других смелых девушек и парней для участия в реалити-проекте. У вас есть прекрасный шанс поделиться личным опытом, о котором узнает весь Владивосток! Присылайте заявки на адрес: konkurs@vladnews.ru (с пометкой «Дневник»). В письме необходимо указать контактные данные, написать небольшой рассказ о себе и прикрепить фотографию.