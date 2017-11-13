В Даль­не­горс­ке снят режим ЧС В тушении пожаров принимало участие около 500 человек

В Дальнегорском ГО Приморья снял режим ЧС в связи со стабилизацией пожароопасной обстановки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Отмечается, что в настоящее время все лесные пожары на территории Приморского края потушены. Режим муниципальной ЧС продолжает действовать в Кавалеровском, Тернейском, Ольгинском и Лазовском районах. Также на всей территории Приморья не отменен особый противопожарный режим, введённый по распоряжению врио Губернатора Приморья Андрея Тарасенко с 12 октября 2017 года.

С начала года в Приморье возникло 618 лесных пожаров. Наибольшее число природных возгораний возникло в Кавалеровском, Чугуевском, Тернейском, Ольгинском, Лазовском районах и Дальнегорске.

В тушении пожаров принимало участие около 500 человек, в том числе сотрудники Приморской и Хабаровской авиабаз, Приморского лесничества, а также федерального резерва авиалесоохраны. Также задействовалось около 100 единиц специальной техники – бульдозеры, вездеходы, а также авиация МЧС.

Для пресечения нарушений противопожарного режима в крае действуют мобильные группы сотрудников МЧС, МВД, лесоохраны, которые пресекают въезд в лесные массивы граждан, а также выявляют нарушителей особого противопожарного режима.

Так, с начала года оштрафовано уже более тысячи человек, сумма штрафов составила почти два миллиона рублей. Кроме этого, в этом году возбуждено 16 уголовных дел по фактам уничтожения или повреждения лесных насаждений.