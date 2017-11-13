У Вла­дивос­то­ка появился прокурор Сергей Лубенец ранее занимал должность начальника уголовно-судебного управления Сахалинской област

Во Владивостоке появился прокурор, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 10.11.2017 № 1188-к старший советник юстиции Лубенец Сергей Витальевич назначен на должность прокурора города Владивостока Приморского края.

Справка:

Лубенец С. В. начал свою службу в органах прокуратуры с июля 1994 года. До назначения на должность первого заместителя прокурора города Южно-Сахалинска проходил службу в должности старшего прокурора отдела Управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскнойдеятельностью прокуратуры Сахалинской области.



За примерное исполнение служебных обязанностей имеет поощрения.



С 14 мая 2008 года Лубенец С. В. приступил к исполнению своих служебных обязанностей.