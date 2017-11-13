Ма­лолит­ражка влетела в столб во Вла­дивос­то­ке В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются

Малолитражка влетела в столб во Владивостоке в районе ТЦ «Седанка Сити», сообщает РИА VladNews со ссылкой на @vlcrime.ru.

Как стало известно, женщина-водитель на Toyota Vitz решила воспользоваться услугой такси «трезвый водитель», который прибыл в район Второй речки.

Когда таксист приехал на место, женщина закрылась в машине, сказав, что ей никто не нужен, завела двигатель и уехала. Мужчины решили проследовать за малолитражкой, так как от женщины исходил сильный запах алкоголя.

Очевидцы сразу же вызвали полицейских. В районе «Седанки Сити» хозяйка Toyota Vitz не справилась с управлением и врезалась в столб.

В результате ДТП травмы никто не получил.

Сотрудники полиции предложили женщине пройти медицинское освидетельствование, но она ответила отказом.

На владелицу машины составили протокол, автомобиль отправился на арестплощадку.