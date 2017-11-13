Погода в Приморье сегодня, 13 ноября, по­тен­ци­аль­но опасна В крае ожидается сильный ветер

Сегодня, 13 ноября, погоду в Приморье оценивают как потенциально опасную, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Гидрометцентр РФ. В крае сильный ветер.

Желтый уровень опасности также присвоен арктическому побережью Республики Саха, север и юг Камчатского, побережью Охотского моря, континентальным районам Магаданской области, Сахалинской области и Чукотскому АО.

Ранее агентство сообщало, что во второй половине дня во Вла­дивос­то­ке пойдет дождь.

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