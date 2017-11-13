«Луч - Энергия» обыграл ярос­лавс­ко­го «Шинника» Владивостокская команда отправится в Санкт-Петербург

Футбольный клуб "Луч-Энергия" в домашнем матче 23-го тура НФЛ одержал победу над ярославским "Шинником" со счётом 3:1, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу футбольного клуба "Луч-Энергия".

Стоит отметить, что счёт в матче открыли гости из Ярославля, однако во втором тайме команда из Приморья сравняла счёт и на 86-й и 88-й минутах игроки "Луча" довели дело до победы.

Сейчас владивостокский футбольный клуб готовится к матчу с командой "Динамо" из Санкт-Петербурга. Игра состоится в субботу, 18 ноября, в Санкт-Петербурге.