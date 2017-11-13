Два жителя Вла­дивос­то­ка осуждены за убийство 10-летней давности Погибший долгое время считался пропавшим без вести

Два жителя Владивостока , 1972 г.р. и 1977 г.р., осуждены за убийство своего знакомого, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Установлено, что преступление было совершено в июне 2007 года в селе Екатериновка Партизанского района. Отдыхая на берегу озера, между потерпевшим и одним из фигурантов возникла ссора, в ходе которой последний стал душить веревкой своего оппонента. Второй фигурант по просьбе друга решил оказать ему помощь и стал удерживать потерпевшего. Так, они с силой сдавливали шею мужчины, перекрывая поступление воздуха до тех пор, пока тот не перестал подавать признаки жизни.

После этого они завернули труп в рыболовную сеть, загрузив тело в лодку. Отплыв от берега, один из фигурантов при помощи ножа сделал несколько надрезов в области живота убитого, чтобы в дальнейшем избежать всплытия тела. Затем они скинули труп в воду.

Вернувшись на берег, из куртки потерпевшего было похищено порядка 700 тыс. рублей.

Длительное время убитый считался пропавшим без вести. Но по инициативе прокуратуры следственный орган возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Производство по делу было приостановлено вплоть до момента обнаружения в апреле 2016 года трупа убитого (в связи с обмелением водоема).

Суд признал подсудимых виновными и назначил им наказания в виде 11 лет и 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Наказание определено с учетом положений уголовного закона, действовавших в 2007 году, в связи с тем, что старая редакция закона имеет обратную силу, поскольку улучшает положение фигурантов.

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