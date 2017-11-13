Во Вла­дивос­то­ке горел рыбзавод Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить специалистам

Тревожное сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную службу города Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. Звонивший сообщил о пожаре на территории рыбзавода на улице Снеговая.

Незамедлительно прибыв по указанному, огнеборцы приступили к работам по ликвидации пожара. Из-за едкого густого дыма, вызванного горением стеклопластика, находиться без средств защиты органов дыхания на территории завода было невозможно. Было принято решение задействовать звенья газодымозащитной службы. В ходе проведённой разведки брандмейстеры установили, что горят три контейнера: с рыбой и стеклопластиком, две бытовки и пять автомобилей.

Общая площадь возгорания составила 200 кв. м. С огнём боролись 27 человек личного состава и 7 единиц техники. В результате происшествия пострадавших нет.

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