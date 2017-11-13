За сутки в Приморье потушили 15 пожаров Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

В Приморье организована работа по тушению 15 техногенных пожаров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. Для ликвидации последствий ДТП силы и средства МЧС привлекались один раз. На тушении было задействовано 86 человек личного состава и 25 единиц техники.

По состоянию на 07:00 выявлено две термические аномалии в Дальнегорском ГО. Проверяются.

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