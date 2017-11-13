Во Вла­дивос­то­ке ночью вскрыли гаражи На место происшествия выехал наряд полиции

Минувшей ночью во Владивосток вскрыли гаражи, сообщает РИА VladNews.

Инцидент произошел в районе Жигура, 6. По предварительным данным, неизвестные вскрыли 7 гаражей. Добычей злоумышленников стали литье, резина и инструменты.

До приезда сотрудников полиции пострадавшие самостоятельно решили обследовать территори. Один из мужчин за гаражами нашел украденное имущество - стулья и палатки, которые злоумышленники выкинули по пути.

В настоящее время на место происшествия уже вызваны сотрудники полиции. Хозяева подсчитывают ущерб.

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