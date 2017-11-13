Серьезное ДТП сковало движение на трассе Седанка – Патрокл Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Во Владивостоке произошла авария, сообщает корреспондент РИА VladNews. Инцидент случился на тарссе Седанка – Патрокл в райне съезда на улицу Фадеева. Там столкнулись два автомобиля. От удара транспортные средства получили серьезные механические повреждения. На месте аварии сейчас работают скорая помощь и сотрудники ДПС.

В результате ДТП в сторону острова Русский образовалась внушительная пробка. Все детали аварии еще предстоит выяснить.

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