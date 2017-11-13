Приморец решил отделаться от своего ребенка за 170 рублей В отношении жителя Кавалеровского района возбуждено уголовное дело

Приморец задолжал своей дочери более 1 млн. рублей, сообщаетРИА VladNews. За уклонение от уплаты алиментов неплательщик был привлечен кадминистративной ответственности и наказан на 30 часов обязательных работ.

Желаяизбежать уголовной ответственности, мужчина все же решился на выплатуалиментов, однако его щедрого порыва в виде 170 рублей не хватило, чтобы уйтиот неуплаты алиментов.

Врезультате в отношении неплательщика все равно было возбуждено уголовное дело попризнакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ. По решению суда,мужчина может быть отправлен на исправительные работы на срок до одного года,либо на принудительные работы на такой же срок. В худшем случае, приморецотправится за решетку на один год.

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