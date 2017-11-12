Приморский во­ен­нослу­жащий погиб в Сирии Мужчина больше года служил на Ближнем Востоке

Военнослужащий из Уссурийска, проходивший в Сирию военную службу, погиб в начале ноября, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Свободную прессу.

Как сообщил источник близкий к окружению военнослужащего изданию «Амурская служба новостей», информация о гибели мужчины появилась 7 ноября. В социальных сетях приморца также появились слова соболезнования.

Как рассказал однокурсник военнослужащего, мужчина перестал выходить на связь в начале ноября. В Приморье он уже не был больше года и проходил службу в Сирии.

Отметим, что в настоящее время официально эту информацию подтвердить, как и опровергнуть — не удается. Связаться с родственниками и друзьями мужчины не получается.

В Минобороны РФ никак не комментируют данное сообщение. В свою очередь в пресс-службе Восточного военного округа информацию корреспонденту «Амурской службы новостей» также не прокомментировали, пояснив, что данный вопрос находится за пределами их компетенции.