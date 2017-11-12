Необычная кража произошла во Владивостоке
Злоумышленникам чем-то помешал светофор
Необычная кража произошло во Владивостоке минувшей ночью, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_control.
По словам очевидцев, необычная кража произошла на улице Луговая, 35. Неизвестные ночью украли «зеленый сигнал» светофора.
Теперь подписчики в социальных сетях гадают, кому мог понадобиться сигнал светофора.
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