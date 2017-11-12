Приморцы продолжают пре­неб­ре­гать правилами перевозки детей Сотрудники полиции провели очередной рейд

В Пожарском районе сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические мероприятия в целях профилактики ДТП с участие детей-пассажиров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

В ходе рейда сотрудники полиции проверили 97 транспортных средств, в 23 из которых имелись нарушения. Водители были привлечены к административной ответственности по статьям «Нарушение требований к перевозке детей» и «Нарушение правил применения ремней безопасности».

Всем участникам дорожного движения вручены брошюры «Правила дорожного движения для юных пассажиров». Инспектором по пропаганде проведены профилактические беседы с водителями о необходимости использования детских удерживающих устройств.