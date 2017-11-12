Приморский турист прихватил с собой запрещенную китайскую продукцию Кокосы и хурма возвращены в страну-экспортер

Приморскому туристу, возвращавшемуся из Китая, запретили ввоз кокосов и хурмы по причине нарушения российских фитосанитарных требований, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Россельхознадзор.

Так, сотрудниками таможенной службы в багаже одного из российских туристов обнаружено 30 килограммов очищенных кокосов и хурмы в упаковке, которые были без фитосанитарного сертификата страны-экспортера. В настоящее время запрещенная к ввозу продукция возвращена в Китай.