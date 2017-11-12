В Приморье растет степень эпи­деми­оло­гичес­кой опасности воды Специалисты взяли пробы

В октябре специалисты взяли пробы воды на территории Приморского края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Роспотребнадзор.

Взятые пробы были отправлены на лабораторное исследование. Результат показал, что 3,48 % проб не отвечаю гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. В сравнении с аналогичным периодом предыдущего года снизился процент неудовлетворительных проб (октябрь 2016 года – 4,26%).

Степень эпидемиологической опасности воды оценивалась как средняя.