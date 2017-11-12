Восемь меж­ду­город­них рейсов из Вла­дивос­то­ка отменены Изменения в расписании автовокзала

Восемь автобусных междугородних рейса из Владивостока отменены сегодня, 12 ноября, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примвокзал.

В частности, отменены следующие рейсы:

501 Владивосток - Уссурийск 09:25

520 Владивосток - Арсеньев 09:30

527 Владивосток - Черниговка 11:10

534 Владивосток - Сибирцево 11:37

522 Владивосток - Покровка 13:30

502 Владивосток - Спасск 15:10

502 Владивосток - Спасск 16:15

502 Владивосток - Спасск 17:30