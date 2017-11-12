Во Владивостоке без осадков, +5°C
Погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления
Сегодня, 12 ноября, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. В крае переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха -4...+8°C, сообщает Примпогода.
Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер северный, во второй половине дня юго-восточный умеренный. Температура воздуха +3...+5°C.
В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер слпбый, во второй половине дня южный умеренный. Температура воздуха +2...+4°C.
В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, вечером южный умереный. Температура воздуха +3...+5°C.