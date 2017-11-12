Погибшие при обрушении части дома в Ижевске опознаны Трагедия унесла жизни двух детей

В четверг, 9 ноября, в пятиэтажном доме в Ижевске произошел взрыв бытового газа, сообщает РИА VladNews. В результате инцидента обрушилась часть строения. Под завалами оказались погребены шесть человек. На данный момент все погибшие опознаны, среди них двое детей.

"Опознан последний, шестой погибший, - это мужчина, он жилец одной из квартир рухнувшего подъезда. Ранее были опознаны пять погибших - девочка, мальчик, две женщины и один мужчина. Установлено, что одна из погибших женщин - это сотрудница или посетительница ателье, которое было расположено в доме, остальные - жильцы из обрушившегося подъезда", - рассказывает начальник бюро судмедэкспертизы города Сергей Хохлов.

Кроме того, при инциденте пострадали еще три подростка. В больнице на данный момент находится одна девочка.