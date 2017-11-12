Евгений Петросян про­ком­менти­ровал смерть Михаила Задорнова Народный артист России скорбит со всей страной

Народный артист России Евгений Петросян высказался по поводу кончины известного сатирика Михаила Задорнова, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.

"Для меня это грандиозная потеря: потеря соратника, потеря друга, уникального явления в искусстве. Он приносил людям радость осмысления жизни через юмор. У него было четкое понимание жанра, как он чувствовал юмор, мало кто чувствует. Через гротеск он показывал все ненормальности нашей жизни, и этим помогал ориентироваться людям. Это огромная и невосполнимая потеря для всей страны", - сказал он.

"Будучи руководителем студенческого театра, он пришел ко мне с рьяным желанием узнать природу эстрадной драматургии. Он рос, как богатырь, и всего за два-три года стал мастером. В творческом альянсе "автор-артист" мы выпустили большое количество номеров, которые запомнились зрителям именно благодаря его блестящему выступлению", - подчеркнул Петросян.

Напомним, о кончине известного артиста стало известно 10 ноября. Писатель и сатирик Михаил Задорнов скончался на 70-м году жизни после продолжительной болезни.