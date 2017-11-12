«Звез­ду-зом­би» открыли астрономы Необычное небесное светило продолжает жить даже после нескольких «смертей»

Американские ученые обнаружили необычную звезду, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН. Небесное светило входит в состав созвездия Большой медведицы" и нарушает все известные закон существования.

Так, звезда, которая уже получила название iPTF14hls, взрывалась аж два раза, но, несмотря на это, до сих пор продолжает светить. Стоит отметить, что с момента последней ее вспышки прошло около трех лет, но звезда по-прежнему ярко светит. За это астрономы США прозвали небесное тело "звездой-зомби".

По мнению ученых, такая звезда относится к классу "пульсирующих парно-нестабильных сверхновых" — это крайне редкие объекты, сохранившиеся с ранних времен существования Вселенной.