Бывший лидер молодежи Приморья получил срок за махинации Суд назначил ему шесть лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима

Бывший сотрудник Приморской краевой организации общероссийской общественной организации «Российский союз молодежи» Анатолий Кульков признан виновным в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-служу прокуратуры Приморья. Преступление фигурант совершил, когда занимал пост первого секретаря Приморского краевого комитета общероссийской общественной организации «Российский союз молодежи» (далее – ПКО ООО «РСМ»). Так, имея умысел на извлечение выгоды и преимуществ для взаимно-партнерской компании — ЗАО «Владинстар», он совершил действия, направленные на отчуждение имущества ПКО ООО «РСМ».

Воспользовавшись юридической неосведомленностью членов краевого комитета ПКО ООО «РСМ» и иных лиц, в полномочия которых входили вопросы по отчуждению недвижимого имущества, он убедил их в необходимости продажи гостиничного комплекса, находившегося в собственности общественной организации, путем зачета понесенных ЗАО «Владинстар» искусственно завышенных затрат на проведение капитальных работ.

В дальнейшем, действуя вопреки интересам ПКО ООО «Российский союз молодежи», фигурант заключил договор купли-продажи шестиэтажного гостиничного комплекса «Акфес-Сейо«, расположенного по адресу: г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 103.

В результате таких действий общественная организация утратила право собственности на указанный объект, чем причинен ущерб на сумму свыше 184 млн рублей.

Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему шесть лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности на государственной и муниципальной службе, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, на срок два года. Приговор в законную силу не вступил.